Vähem kui nädal pärast seda, kui Vladimir Putin annekteeris ebaseaduslikult Ukrainas Hersoni oblasti koos kolme provintsiga, on venelased sunnitud piirkonnast taganema hakkama. Moskvast ametisse nimetatud Hersoni kuberner Kirill Stremoussov on üritanud olukorda rahustada. Kolmapäeval ütles Stremoussov, et taandumist ei tasu nimetada lüüasaamiseks, vaid „taktikaliseks ümberrühmitumiseks“.