KULTUURIBIIT | Lavakooli XXXI lennu tudengite playlist

Iga tudeng valis playlisti tarbeks ühe loo, muusikavalikut saab kuulata siit.

Edgar Vunš

The RH Factor & Anthony Hamilton - Kwah/Home

Puhas armastus.

Rasmus Vendel

David Keenan - Semidelinquent

Kirg, müstilisus, poeesia, sürrealism ja filosoofia - see on David Keenan. Tema viimane lugu Semidelinquent on kaasahaarav kiikumine, kust hõngab luulet, loovust ja vabadust. Hea tuju lugu, mis tõmbab päeva käima.

Hele Palumaa

Lou Reed - Rouge

Pala võti, ekstaatilise seisundi loomise kõrval, on tema pikkus, üks vähestest tarkadest lugudest, mis ei ammendu ennast korrates, vaid lõppeb oma mõjuhetkel. Nagu klaas veini või taaskohtumine - lõpeb kiirelt, aga mõju on pikaajaline.

Lauren Grinberg

Lhasa De Sela - Rising

A sorceress of the soul, kirjutati Lhasa De Sela kohta. Nõustun.

Hanna Jaanovits

The Last Shadow Puppets - Sweet dreams, TN

Selle loo saatel olen lugematu arv kordi Patkuli treppidest üles Toompeale kooli kõndinud. Nagu keegi lükkaks tagant hoogu ja alati tekib tunne, et jah, seintest läbi kõndimine on võimalik. Kohvi asemel.

Emili Rohumaa

Justin Timberlake - What Goes Around … Comes around

2000ndate alguse timbalandi produ ja nõretav romantika - never gets old. pluss see laul on 7.29 pikk. (eriti hea osa algab 5.22)

Karl Birnbaum

Hooligans singing Savage garden - Truly madly deeply

Midagi muud polegi vaja.

Kristin Prits

Nothing but thieves - Is everybody going crazy

Lugu, mille saatel esimest korda Toompeal mustas saalis tantsisin.

Juhan Soon

Ben E. King - Stand By Me

Lugu mis sobib minu jaoks igal hetkel, igal ajal.

Laurits Muru

Markus Robam - Music for Train Stations

Markus Robam on kirjutanud albumi, kus ta põimib oma jazzi ning meid ümbritseva heliruumi, millest meil tahes-tahtmata pääsu pole. Ilu leidmine paratamatuses.

Markus Andreas Auling

Jan Johansson - Visa från Utanmyra

Ideaalne pala pimedama aja jaoks. Johanssoni „jazz på svenska“ album on mu viimasest kahest talvest läbi aidanud.

Herman Pihlak

Buffalo Springfield - For what it’s worth