Katkend Siim Kallase raamatust. 2. osa. „Kui kuulsin, et mõnes korteris tuleb kraanist sooja vett, arvasin, et see on nali.“

Käin igal aastal korra Suure-Jaani surnuaial, mille tagumises servas on üks väike hauaplats. Vanasti käisin seal koos vanematega, hiljem koos Kristiga. Sinna on maetud kaks väikest tüdrukut, üks kolmeaastane, teine aastane. Minu vanemate lapsed. Surnud aastal 1944. Nad surid ühel ja samal päeval. Kõik, kellel on olnud väikesed lapsed, kujutavad selle tragöödia suurust ette.