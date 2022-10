KULTUURIBIIT | Funkmuusikat viljeleva bändi Arg Part playlist

Praegu kuuluvad koosseisu Karl Vilhelm Valter (klahvid ja vokaal), Harmo-Ron Kallaste (trummid), Peeter Johannes Priks (basskitarr), Johannes Pihlak (kitarr), Artur Leppik (tenor saksofon), Ingmar Nõmmann (trompet) ja Marko Lillemägi (alt saksofon). Kõik nad paljastavad, missuguse muusika mõjutustel on sündinud kollektiivi debüütalbum „Inkubaator“.

Seitsme bändiliikme muusikavaliku leiab siit.

HARMO-RON

Fred again.. - „Turn on the lights“

Hetkel kõige populaarsem klubilaul, ja seda põhjusega. Välkkiirusel staaristaatuse saavutanud Fred again.. on rahva kõrvu õnnistanud täieliku meistriteosega. Seda lugu kuulates pole võimalik end mitte liigutada. Super soundivalik ja ilus kasvatus loo vältel. Mõnus kuulamine!

KARL VILHELM

ECHT! - Dunes

Hea lugu peab mängima täpselt tuntud ja tundmatu piiril. Võtsin lihtsalt kõige viimase loo oma „meeldinud laulude“ nimekirjast. Kui seda esimest korda kuulasin, olin veidi ehmunud sellest, kuhu see asi arenes. Olin parasjagu mingit kodutööd kirjutamas ja panin koolitüki korra pausile, et lugu uuesti kuulata.

MARKO

Level 42 - Mr. Pink

Lugu alustab Mark King isiklikult, keda tuntakse mehena, kes tõi vihase släpi popmuusikasse. Läbi terve loo säilib põletav energia ning kuumust keeratakse aina juurde. Kui lugu piisavalt valjult kuulata võib märgata sädemeid teid ümbritsevas meediumis.

INGMAR

Lettuce - The Force

Torud on ägedad ja see lugu on selle väite etalon. Hea gruuv, äge meloodia ja taevalikud torud, mida veel elult vaja on.

PEETER JOHANNES

Primus - Jerry Was A Race Car Driver

Alternativ rock/funk metal stiilis trummi kolistamine, kidravingumine ja muidugi släppar Les Claypool oma üllatavate bassiriffidega. Imetlen kolmeliikmelisi bände, kus mängijad peavad rohkem „ära täitma“, Primus on kindlasti üks põnevaimaid oma omanäolisuse ja energjaga.

ARTUR