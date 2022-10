SÕJARAPORT | Igor Taro: Peterburis ja mujal jäävad aastavahetuse peod ära - raha suunatakse sõtta

Venemaal on oma mobiliseeritutega lihtsalt nii palju jama. Peterburi ja veel mõni omavalitsus on teatanud aastavahetuse pidustuste ärajätmisest, et suunata kokkuhoitav raha mobiliseeritute varustamiseks. Vene sõjaroimade ja kallaletungi ministeerium on proovinud seda eitada, väites, et armees on kõik vajalik olemas. Lihtsalt kogu varustus on väga hästi maskeeritud, nagu keisri uued rõivad. Paistab, et nii mobiliseeritud kui ka vene televisiooni hüäänid on avastanud, et sõdida tuleb seega paljaste kätega, aga võibolla ka paljaste jalgade ja muude kehaosadega. Mobiliseerituid varitseb tõsine oht, et tagajärjed saabuvad ilma libestita.