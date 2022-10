Putin määras vägesid Ukrainas juhtima „isegi Vene standardite järgi“ jõhkra kindral Surovikini

Praegu 55-aastane Sergei Surovikin on teeninud eriüksustes, sealhulgas Afganistanis. 1991. aasta augustiputši ajal juhtis ta 24-aastasena kapteni auastmes 2. kaardiväe Tamani motolaskurdiviisi pataljoni, mis avas tule rahumeelsete meeleavaldajate pihta. Surma sai kolm meest – Dmitri Komar, Ilja Kritševski ja Vladimir Usov. Surovikin veetis pärast seda mitu kuud vahi all, ent lõpuks otsustati süüdistustest loobuda põhjendusel, et Surovikin „täitis vaid kõrgemalt tulnud käske“.