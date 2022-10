SÕJARAPORT | Teet Kalmus: ilmselt õhkis Krimmi silla veoki alla paigaldatud pomm. Mis saab edasi?

Ka siin on versioone seinast seina. Kindel võib minu arvates olla selles, et kes iganes asja ette võttis, siis oli tal plaan olukorda eskaleerida. FSB eesmärk võis olla võimuvõitlus armeega (nüüd nad saavad kuuldavasti silla oma kontrolli alla), Ukraina eriteenistuste jaoks oleks rünnak oluline eeskätt psühholoogiliselt aspektist, sest see näitas, et nende eest pole mitte miski kaitstud. Ukraina jaoks sobib oivaliselt ka Krimmis leviv paanika, lisaks oli see plahvatus Ukrainas vaat et üldrahvalikuks pidupäevaks.