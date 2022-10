PÄEVA TEEMA | Toomas Alatalu: kes õhkis silla? Kremlil on palju rohkem vastalisi kui Ukraina ja „kollektiivne lääs“

Krimmi silla väidetava õhkija nimi on Makhir Yusubov ja see seab mõistagi venemaalaste jaoks ebamugavasse valgusesse jälle kõik kaukaaslased, ent ka moslemiriigid. Väita, et tegu on Kremli ja FSB enda lavastusega, nagu seda oli vähemalt osa 1999. a majade õhkimisi Dagestanis ja Moskvas, on ahvatlev, ent tänane seis teine.