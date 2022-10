JUHTKIRI | Jah, kohtu ette viia, aga enne tuleb võita sõda

Eile Eestis käinud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et peab ülimalt tähtsaks Vene sõjakurjategijate rahvusvahelise kohtu ette toomist. See on väga õige seisukoht, aga praegu paraku suuresti teoreetiline, sest peamisi sõjakurjategijaid – eesotsas Vladimir Putiniga – ei saa ju kätte, enne kui Venemaa on oma vallutussõjas lüüa saanud ja alistunud.