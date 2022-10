Kert Kask: ravim vaimse tervise parandamiseks - tasuta muuseumikülastused

Kujutlegem nüüd korraks – järgmine kord muuseumi külastades palume piletimüüjal patsiendiportaalist järele vaadata, kas arsti kirjutatud retsept, mis näeb raviks ette muuseumikülastuse, on juba süsteemi jõudnud. Oktoober on traditsiooniliselt rahvusvaheline vaimse tervise kuu, mille fookus on seekord seatud tundetarkusele. Üldteada on heade suhete, puhkamise, tervisliku toidu ja liikumise vajalikkus, aga kas ja kuidas võiks iseenda aitamise juures mängu tulla muuseum?