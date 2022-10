Sotsiaalministeerium kuulutas selle aasta 2. augustil välja hanke sõjapõgenikele vaimse tervise teenuste pakkumiseks, kuid see korraldati nii, et ühtegi pakkumist ei tulnud. See aga tähendab, et teenusteks mõeldud 660 000 eurot on endiselt ootel.