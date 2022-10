Bisly uus hoonete juhtimise süsteem viib majahalduri töö ja kasutajakogemuse enneolematule tasemele

EASi Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ rahastus on Eesti iduettevõttele suureks toeks, sest programmi raames saadud rahastus, aga ka koostöö Norra ettevõtetega võimaldab Bisly intelligentse hooneautomaatika muuta veelgi targemaks ja laiendada kasutusvõimalusi. Bisly koostööpartnerid Norras on Merko Norra tütarfirma Peritus Entreprenør AS ja üle 25 kinnisvaraprojekti haldav kinnisvarafond Pecunia.