Valga-Valka ühisväljaku rahastamine läks nässu

Valga ja Valka said ainulaadse Eestit ja Lätit ühendava keskväljaku. Euroraha toel valmis väljak 2020. aastal, kuid mullu leiti riigi tugiteenuste keskuse (RTK) auditis, et kaksiklinna keskuse projektis on rikutud hanketingimusi. Nimelt avastati, et linnad olid muutnud lepingu maksetingimusi. Euroopa Komisjoni (EK) reeglid ei luba projektide lepingutingimusi oluliselt muuta ja RTK hinnangu järgi kuulub Valga-Valka eksimus just olulise muutuse alla.