Silmakirjalik Saksamaa? Sõnades ehitatakse ühtset Euroopat, tegudes seistakse eelkõige enda eest

Ühelt poolt räägib Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, et Ukrainas peetav sõda on „puhunud uue elu sisse sõnale solidaarsus“, teisalt näib, et ta üritab kasutada energiakriisi, tekitamaks oma riigi ettevõtetele ebaausat konkurentsieelist. Tema sõnade ja tegude ebakõlast jääb mulje, nagu oleksid Euroopa Liidus kõik võrdsed, aga mõni on siiski võrdsem kui teised.