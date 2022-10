Kuni tänaseni ehitasid ettevõtjad Paldiskisse LNG-terminali jaoks haalamiskaid teadmisega, et kes esimesena kai valmis saab, saab ka LNG-laeva. See laev oleks andnud meile kindluse, et vaatamata keerulistele tarneoludele oleks eeloleval talvel Eesti gaasiga varustamine igal juhul tagatud. Seda, et laev tuleb sinna, kus vastuvõtuvõime esimesena valmis saab, kinnitati haalamiskaid ehitavatele Alexelale ja Infortarile pidevalt.