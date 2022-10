Kokkuvõttes käib sõda poliitika pärast. Ukraina võidud lahinguväljal on olulised seetõttu, et Ukraina suudab avaldada mõju Vene poliitikale. Putini-sugused türannid tekitavad teatavat lummust ennekõike seetõttu, et nad jätavad mulje, justkui suudaksid teha kõike. Mõistagi pole see tõsi ja nende režiimid on petlikult rabedad.