Kuigi Douro oru kuulsaim vein on portvein, valmib seal ka terve hulk kvaliteetseid kangestamata veine – nii valgeid, roosasid, punaseid kui ka vahuveine. Portveini nautimise traditsioon on aga Douros sügavalt juurdunud. Klaasike pakutakse eine lõpetuseks või kohalike juustude kõrvale, vanemad inimesed naudivad portveini eelkõige õhtuti, sest see aitavat kergemini uinuda. Nooremate seas on aga populaarne valge portvein toonikuga.