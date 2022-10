ARVUSTUS | „Sõda, mis muutis Rondot“. Karmiteemaline, kuid lastele elujulgust süstiv teos

Sõja algusest kuni siiani on eesti lugejateni jõudnud neli ukraina lasteraamatut. Kui esimene neist, Larõssa Denõssenko „ Maia ja sõbrad“ sai meil ohtralt avalikkuse tähelepanu, siis ülejäänud kolmele pole selline õnn miskipärast osaks saanud. Märkamisväärsed on aga needki. Inna Masljaki tundlik ja stiilne pildiraamat „Aitäh“ kutsub tänutunnet meeles hoidma, Marjana Savka „Lugu vanast Lõvist“ jutustab aga barokse ülevoolavuse ja hinge liigutava südamesoojusega Lvivi linna lugu. Romana Romanõšõni ja Andri Lessõvi „Sõda, mis muutis Rondot“ on eriline selle poolest, et erinevalt teistest ukrainakeelsete raamatute tõlgetest toob see sõjateema jõuliselt ja selgelt esile. Juba raamatu kaanepiltki, millel tank ja leekides maja punaste moonide keskel, ei jäta kahtlust, et tegemist on karmi lugemise, mitte mingi ninnunännuga.