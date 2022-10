Putini endine nõunik: tupikus olles võtab Putin alati kasutusele terrori

Alati, kui Putin on tupikus, võtab ta kasutusele terrori. Kas või nüüdki: kõigepealt saboteeris ta gaasijuhet, pärast seda tuli plahvatus Krimmi sillal. Mul pole tõendeid, aga mulle on jäänud mulje, et Krimmi silla plahvatus oli ka Vene eriteenistuste kätetöö, sest see võimaldas Venemaal vallandada Ukrainas raketiterrori, mida sel nädalal seal nägime.