SÕJARAPORT | Igor Taro: venelased kaotasid Hersonis 18 minutiga neli kallist ründekopterit Ka-52

Tulelöök Avdijivka keskturule tõi kaasa mitmeid tsiviilohvreid – inimesed tulid lihtsalt sisseoste tegema. See muidugi näitab, et inimesed ei jäta eriti kergekäeliselt oma kodusid maha ka siis, kui nende linna pommitatakse, isegi päevast päeva. Seetõttu on pisut kummaline see suhtumine, nagu tuleks Ukraina põgenikud meile puhkusereisile ja kerge südamega. Ei tulda kergelt. Viimase hetkeni tavaliselt lükatakse lahkumist edasi ja minnakse alles siis, kui enam üldse ei saa. Nagu näha, siis selle piiri tunnetamine maksab vahel ka valusalt kätte.