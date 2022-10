KULTUURIBIIT | ERSO kontsertmeistri Maarja Nuudi playlist

Maarja muusikavalikut saab listina kuulata siit.

Ásgeir - Heimförin

Kui peaks nimetama ainult ühe lemmik-artisti, siis praegu oleks selleks islandlane Ásgeir Trausti. Leidsin ta kuidagi juhuslikult ühel suvel. Kuigi tal on ka ingliskeelsed albumid, on just islandi keelsed laulud minu jaoks võluvad. „Heimförin“ (mida võiks tõlkida kui „koju naasmist“) on saanud erilise tähenduse, kuna Islandist on saanud mu teine kodu.

System of a Down - Question!

SOAD sai üheks suureks lemmikuks juba keskkooli ajal pärast nende populaarse loo „Chop suey!“ välja tulemist. Olen isegi nende kahel live-kontserdil käinud.

Coldplay - Fix You

Coldplay on samuti üks nendest bändidest, kelle looming mulle pikalt meeldinud on. Pigem küll vanemad albumid, uuem looming enam nii väga ei kõneta. „Fix You“ on ideaalne kurbuse välja elamise lugu.

Unknown Mortal Orchestra - Swim and Sleep (Like a Shark)

Kuulsin seda lugu peol, hakkas meeldima. Meeldib ikka veel, bänd ka.

Hanne Hukkelberg - Do Not as I Do

Kummituslikult hea.

Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix)

Hea tantsulugu.

Marten Kuningas - Tagurpidi vaal

Eesti muusika meeldib mulle väga. Marten Kuninga „Tagurpidi vaal“ on üks ilusamaid laule, mida kuulnud olen.

Ewert and the Two Dragons - (In the End) There's Only Love

Veel üks suurepärane Eesti ansambel. Konkreetne lugu on absoluutne hea tuju tekitaja ning lootuskiire sütitaja. Positiivne laeng, kui seda vaja on.

Beyoncé - Halo

Beyoncé on vinge, kuigi tegelikult ma teda väga palju ei kuula. Kuulsin „Halo“-t kunagi autoga sõites raadiost ja see lugu kuidagi kõnetas ning aeg-ajal meeldib mulle seda kuulata.

G. F. Händel - „Waft her, angels“ oratooriumist Jefta

Üks kaunemaid barokiajastu aariaid, mida ikka ja jälle kuulan. Paitab hinge ning kõrvu.