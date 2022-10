PÄEVA TEEMA | Janek Mäggi: peaminister saagu 15 000 eurot palka, et ta Brüsselisse ei pageks

Riigikogu valimised on põnevust tekitav spordivõistlus, kuid pärast võitu tuleb neli aastat teha tööd, mis kõigile superstaaridele pole kontimööda olnud. Meil on mitmeid näiteid, kus valituks osutunud avaliku elu tegelane on mõne aja pärast riigikogust jalga lasknud.