Noored muusikud käivad haiglates helide ja emotsioonidega patsiente ravimas

Kes tuleb omal jõul, keda veeretavad hooldajad ratastoolide ja tugedega suurde kliiniku fuajeesse. Tiibklaveri kõrvale on üles seatud lava muusikutele. Publik – need on Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) õendusabikliiniku patsiendid. Nad tulevad otse oma vooditest, pidžaamad seljas, õrnad heegeldatud pitssallid õlgadel ja võtavad vaikselt kohad sisse poolringi klaveri kõrvale. Nende kõrvale istuvad õed, hooldajad ja arstid. Hetk on ülev kõigi jaoks - toimub ju midagi sellist siin, haiglaruumides, esmakordselt!