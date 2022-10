Venemaa on röövinud tuhandeid Ukraina lapsi, kasvatades neist nüüd venelasi

Taoliste laste hulgas on nii neid, kelle vanemad on sõjas hukkunud, ent ka lastekodudes elavaid lapsi. Venemaa ise väidab, et neil lastel pole vanemaid ega eestkostjaid, kes nende eest hoolitseksid. Valetatakse ka lastele, öeldes, et nende elus olevad vanemad ei otsi neid taga.