Marko Pomerants: kas Eesti poliitmaastikule ratsutas husaar?

Selge on see, et on tahtnud erakonna esimeheks saada. Vägisi ju tänapäeva Eestis kedagi kandideerima panna ei saa. Kristina Kallas ju pole nii hull alternatiiv, et kedagi lihtsalt tema elimineerimiseks kandideerima tuua. Ma ei usu, et Hussar seda sorti inimene olekski. Siit edasi tuleb järgmine huvitav küsimus. Kelle nõu ta kuulab, kellega arutab, keda usaldab? Eks aeg anna tema meeskonna olemusest märku või siis mitte.