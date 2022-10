Mari-Vivian Ellam: Mõni ime, et Mailis Repsi kallites firmariietes ei nähtud

Lapse heaolu standardid on arenenud riikides üsna täpselt paika pandud. Rikaste riikide puhul (mille hulka arvatakse ka Eesti) peetakse muuhulgas oluliseks, et lapsel oleks oma tuba, et ta saaks aeg-ajalt uusi riideid, et tal oleks oma arvuti, et ta saaks käia klassiekskursioonidel, pidada sõpradega sünnipäevi, neid külla kutsuda, käia perega mitu korda aastas puhkusereisil ning toituda mitmekesiselt (muuhulgas süüa iga päev liha või selle aseainet ning puuvilja). (vt Unicefi uuring)