SÕJARAPORT | Igor Taro: ukrainlased ajasid okupandid Hersoni rindel paanikasse, seal on põhjust oodata edenemist

Siit on Vene vägedel olnud põgenemisega nii kiire, et söömine jäi pooleli.

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmetel olid päeva alguse seisuga järgnevad - isikkoosseisu 64700 (+400), tanke 2524 (+3), soomukeid 5179 (+7), suurtükke 1582 (+16), raketiheitjaid 365 (+3), õhutõrjesüsteeme 186, lennukeid 268, helikoptereid 242 (+2), droone 1210 (+11). Kõigi muude numbrite taustal on märkimisväärne kaudtulevahendite kadu (suurtükid+raketiheitjad). Nende hävitamine on reeglina edasitungi eelduseks. Siiani on mõjuvaks olnud päevane kogus vähemalt divisjon-poolteist (12-18 ühikut) ja seda on olnud paari päeva jooksul.