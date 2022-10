Roberts Rasums: Venemaa majanduse kokku kukkumine võtab loodetust kauem aega, aga kokku see kukub

Praegu kuulutavad Venemaa ametlikud teated, et majandus küll langeb, kuid langus ei ole nii drastiline, kui lääne vaatlejad eeldasid – inflatsioon ei ületa sel aastal 12-13% (palju, aga muu arenenud maailmaga võrreldes tavaline), töötuse määr (3,9%) on madalam kui Euroopa Liidus. Tõenäoliselt ei anna Venemaa ametlikud andmed siiski täielikku ja tõest pilti – Venemaa on keeldunud avaldamast rida erinevaid majandusnäitajaid ja osa neist, mida avaldatakse viitavad võimalikule andmete võltsimisele.