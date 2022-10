Säärase relva kasutuselevõtt rikuks 77 aastat kestnud tabu. Sest ajast saadik, kui USA heitis Hiroshimale ja Nagasakile aatompommid, on mõeldamatu jäänud sündimata, ehkki vahepeal on peetud 200 konventsionaalset sõda. Midagi ei juhtunud ka siis, kui ühel või teisel poolel astusid üles tuumariigid. Ainult korra astusid Nõukogude Liit ja USA kuristiku äärele ning see juhtus täpselt 60 aastat tagasi Kuuba raketikriisi ajal. Miks nad tagasi tõmbusid ja mis õppetunnid me sellest saime?