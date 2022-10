INTERVJUU | Teadur: kui Taiwanis puhkeks sõda, haaraks see endaga NATO ja saadaks maailmamajanduse kaosesse

Hiina Kommunistlik Partei valis pühapäeval partei peasekretäriks kolmandat järjestikust korda juba ligi kümmekond aastat parteid ja riiki juhtinud Xi Jinpingi. Ühelt poolt tähendab Xi võimu kinnistumine, et Hiina jätkab tuttaval kursil. Teisalt kardetakse, et Xi on valmis astuma oma ambitsioonide täitmiseks üha suuremaid samme, nagu on juhtunud Venemaal.