JUHTKIRI | „Tasuta“ ühistranspordi päästaks kütuse lisatasu

Ent teisest küljest on kasvanud bussifirmade kulud nii kütusele kui ka palkadele. Kui kütuse puhul saab optimist loota, et ehk on lagi käes, siis palgatõususurve kindlasti niipea ei lõpe. Peale inflatsiooni toetab palgasurvet asjaolu, et bussijuhtide keskmine vanus on kõrge ja pensionile minejatele pole noorte seast lihtne asendust leida. Lisaks tähendab sõitjate arvu kasv, et liinidele on vaja panna sõitma suuremaid busse.