VASTUKAJA | Jaak Madison: minister Solman hämab, mõnesendine elekter on olnud reaalsus aastaid

Kuid mõnesendise elektri võimalikkuse osas ministrit siiski uskuda ei saa. See on võimalik ja see on olnud aastaid reaalsus. Meie oma kodumaise põlevkivi baasil toodetud elektri omahind on olnud keskmiselt 30-40 eurot megavatt-tunni kohta (€/MWh), mis teebki hinnaks 3-4 senti kWh.