Soolaga tuleks olla ettevaatlik ja lisada pigem suhkrut. Hoidisteguru hapendamisnipid

Üle 20 aasta personalitööd teinud Kai ei saanud hoidistamiseksperdiks üleöö. „Hoidistamine on personalitöö kõrval olnud lihtsalt minu suur hobi, mis maandab väga hästi stressi ja pingeid. Kui võtad kas nädalavahetusel või õhtul pärast tööd ette mingi täiesti uue asja ja oled põnevil, kuidas see välja tuleb, siis see protsess on ju nii inspireeriv ja äge,“ räägib Kai. Oma esimese hoidistamisraamatu andis Kai ise välja, käies samal ajal põhikohaga tööl. Pärast õhtul koju jõudmist vaaritas ja pildistas Kai öösel kella kahe-kolmeni ning hommikul läks taas tööle. „Äratuskell oli sel perioodil mu suurim vaenlane,“ naerab ta.