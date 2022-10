Eesti filmitegijad võitsid New Yorgi filmifestivalil mitu auhinda

„Fight City“ on lugu väikelinna tänavavõitlejast, kes on kasvanud üles kogukonnas, kus olulisel kohal on raha, staatus ja rass. Oma elus tehtud vigade parandamiseks asub keerulisele teekonnale, kus puutub kokku ahnuse, kurjuse ja võimutsemisega.

Sari on loodud kahe produktsioonifirma koostöös: Vita Pictura Eestist, keda festivalil esindas sarja postproduktsiooni eest vastutanud Georgius Misjura, ja Roll Up Films USAst. Projekt on osalenud mitmetel filmifestivalidel USAs ja võitnud parima telesarja pilootepisoodi auhinna Texase üleriigilisel mustanahaliste filmifestivalil.