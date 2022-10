JUHTKIRI | Mis ei tapa, teeb (idufirma) tugevamaks

See muutus on intressimäärade kasv ja üldine rahastamistingimuste kitsenemine. Meie iduettevõtjad on kindlasti olnud tublid, aga selle sektori kasvu üleilmseks pärmiks on olnud keskpankade rahatrükk, tänu millele on investoritel raha laialt ja odavalt käes olnud. Tänane Eesti Ekspress, kust saate lugeda lugu Eesti kõige väärtuslikumatest tehnoloogiafirmadest, kirjutab, et 2021. aastal kaasas 90 Eesti tehnoloogiafirmat kokku 928 miljonit eurot. Paljud neist vajaksid oma ideede teostamiseks ja Bolti, Wise’i või Verfiffi moodi maailma vallutamiseks helde rahastamise jätkumist, aga tõenäoliselt see sama heldelt ei jätku.