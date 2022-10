Mart Laari esimene valitsus. Metsik ja pimeduses kobav Eesti edu teerajaja

30 aastat tagasi valitsuse moodustanud Mart Laar ja ta esimesed ministrid hakkasid Eesti riigile vundamenti laduma, teadmata lõpuni, kui rasked on olulised reformid mõneks ajaks rahvale. Teisalt ei teadnud nad sedagi, et pikas perspektiivis eristab just reformimise julgus Eestit peaaegu kõigist teistest Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest. Julgus, mis koos naiivsuse ja sihikindlusega moodustas progressiivse kokteili, on tänapäevaks teinud Eestist ühe edukaima riigi, kel õnnestus 1990-ndate alguses taastada oma iseseisvus.