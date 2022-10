SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene mobikute kõige edukamaks ellujäämisstrateegiaks on osutunud pidev alkoholijoobes olemine

Tänast ülevaadet alustan Dnepri läänekaldal toimuvast, millega seoses on mitu märgilist infokildu. Kõigepealt kollaborant Saldo (kes on Hersoni oblasti okupatsioonivõimu juht) videopöördumine, milles ta räägib soovitusest inimestel lahkuda Dnepri läänekaldalt idakaldale ning soovi korral isegi Venemaale, mille puhul neile antavat n-ö kinnisvaravautšer, mille alusel saaks Venemaal endale elamispinna. Saldole sekundeeris Venemaa armeekindral Sergei Surovikin, kelle sõnul on Venemaa üksuste olukord Dnepri läänekaldal keeruline. Välistatud ei olevat ka rasked otsused sellega seoses.

Milles siis küsimus? Nimelt on Venemaal vähe järgi jäänud võitlusvõimelisi professionaalseid üksusi ja arvestav osa asub neist just Dnepri läänekaldal, kus nad kaotavad tugevalt häiritud logistika tõttu iga päev võitlusvõimet. Sa võid ju mobiliseerida sadades tuhandetes inimesi, aga kui neil väljaõpe piirdub mõne päeva või mõne nädalaga, siis hädapärast on neist abi kaitsetegevuses kogenud sõjaväelaste abistamisel, aga pealetungile on mõtet minna ainult kogenud sõjameestega, sest mobiliseeritud kas surevad kiirelt või hakkavad põgenema.