Mis oleks Eesti ilma laulukaare ja -väljakuta?

Ei ole võimalik rääkida laualuväljakust ilma laulupidude peale mõtlemata. See on traditsioon, mis meid kõiki iga viie aasta tagant kokku toob, ühendab ja meile koostegemise ja -mõtlemise olulisust meelde tuletab. Lauluväljak on see koht, mis võimaldab meil kokku tulla ja koos olla.

Lauluväljakult on alguse saanud tänapäevane laulupidude kultuur. Üle üheksakümne aasta on üldlaulupeod just seal toimunud. Seal on kinnistunud laulupidude juurde käivad traditsioonid: rongkäik, peokõned, laulupeotuli, rahvariided ja just seal on saanud alguse ka noorte laulupeod, mis toimuvad juba 1962. aastast.

See teebki laualuväljakust niivõrd olulise koha paljude eestlaste jaoks. Laulupeod on meie rahvaga juba piisavalt kaua kaasas käinud, et olla identiteedi loomulik osa. Pole üldse tähtis, kas osaleda peol lauljana või pealtvaatajana või jälgida seda videopildi vahendusel, see tunne on igal juhul selgelt tajutav. Ühislaulmine alati liidab. Liidab nii tugevalt, et on muutnud ajaloo kulgu. Lauluväljakult sai ju alguse laulev revolutsioon ja 1987. ja 1988. aastal toimunud öölaulupeod andsid nimetuse kogu Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise vägivallatule perioodile.

Nii pidu- kui argipäevaks

Kuigi Lauluväljak sai loodud selle jaoks, et seal pidusid pidada, on seal ka muul ajal mõnus aega veeta. Tallinna Lauluväljaku väravad on avatud 7 päeva nädalas ja 24 tundi ööpäevas ja ootab alati külalisi.

Ilusate ilmadega on lauluväljak suurepärane koht väiksemaks või suuremaks piknikuks. Lauluväljakul on kümneid eri suuruses kohti, kus nautida koos pere ja sõpradega ilusat ilma ja head seltskonda. Külmemate ilmadega on suures pargis jalutamine omamoodi vaatamisväärsus, kus saab nautida looduse ilu ja kauneid vaateid. Talvekuudel saab lauluväljakust aga talispordisõprade meelispaik.