Katkend Siim Kallase raamatust. 3. osa. „Meie ukse taha tuli tundmatu mees. Isa silmad läksid hiiglasuureks, ema hakkas nutma.“

See oli meie korter. Läksin talle huviga järele, sest ma polnud seda meest kunagi varem näinud. Uks läks lahti, ühel pool seisis minu isa koos emaga ja teisel pool isa klassivend ja parim sõber Aadu Regi, Eesti ohvitser-topograaf, klarnetimängija, orkestrijuht, Saksa ohvitser. Ta tuli vangilaagrist. See jahmatus ja see rõõm - minu isa hiiglasuured silmad ja ema, kes nutma hakkas - toovad siiamaani pisarad silma.