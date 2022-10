Katkend Siim Kallase raamatust. 4. osa. „Auto ostmiseks müüs pere muuseumile ehtsa Kreeka antiikvaasi. Juhataja pidi ehmatusest pikali kukkuma.“

Suvel üürisid vanemad toakese mere ääres, et seal puhkus veeta. Mäletan Käsmut ja ühte episoodi sealt, mis mulle väga meelde jäi. Olin siis viieaastane. Kalurid lubasid mind ükskord merele kaasa võtta. Hommikul kella viie ajal tõi isa mind sadamasse. Nägime, et paat oli juba sadamast eemal. Väikesele poisile oli see tohutu pettumus. See jäi mulle eluks ajaks meelde. Lapsi ei tohi alt vedada, lastele antud lubadustest tuleb kinni pidada, nii olen hilisemas elus püüdnud käituda.