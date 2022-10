Siim Kallas: Lennart Meri polnud elusana kaugeltki nii populaarne kui pärast surma

Äratundmisrõõm! Kentsakas on vaadata teatrietendust, kui paljud tegelased on elus ja istuvad saalis, või on ühel või teisel viisil olnud laval kajastatud sündmustes osalised. Sellise etendusega võib kõvasti libastuda. Aga Jaak Jõerüüt, kes teksti kirjutas, oli ju ise ajastu ja sündmuste osaline, teadis, mis ta teeb. Ivo Uukkivi oli suurepärane, äratuntav Lennart, äratuntavate maneeride ja keelekasutusega.