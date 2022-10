Hindadega on ikka nii – müüjale odav, ostjale kallis. Eesti Energia on väitnud, et hind peaks olema vähemalt 181,83 €/MWh ehk siis ligi 18% kallim konkurentsiameti määratud hinnast, mis on 154,08 €/MWh. Paljud tarbijad seevastu on leidnud, et hind on kallis ja liiga lähedal praegustele börsihindadele. Samuti on oletatud, et see hind hakkab iga kuu kõikuma.