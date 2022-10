Tallinnas asendatakse trollid ja trammid bussidega. Ilmselt väljuvad need küll tavapärasest harvemini, aga sellist olukorda ei teki, kus näiteks kesklinnast ühissõidukiga Tondile ei saa. Suurematel ristmikel hakkavad inimesed liiklust reguleerima. On räägitud, et elektrisüsteemide desünkroniseerimine Venemaa omast võiks jätta majapidamised kuni 12 tunniks elektrita. Tallinnal on olemas evakuatsioonikohad, kuhu inimesed saavad vajaduse korral sooja minna. Need on spordisaalid, koolimajad ja suuremad kultuuriasutused.