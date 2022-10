Intrigeerivad muusikatrajektoorid festivalil KLAVER

Kui õppisin kakskümmend aastat tagasi Jerevani konservatooriumis, avastasin ma üsna ruttu, kui tähtsad on armeenlastele – sarnaselt eestlastele – loomeinimesed, kes on viinud nende nime maailma kultuurikaardile. Ja nagu sageli, põimusid globaalsete edulugude otsingud eeldusega, et need olulised heliloojad iseloomustavad eriliselt ka päritolukultuuri, antud juhul Armeeniat. Tõepoolest, kes on kuulnud Hatšaturjani loomingut, see arvab end ära tundvat eksootilist armeenialikku helikeelt. Arvasin ka mina, sest Hatšaturjan ju tsiteeribki armeenia rahvaviise.

Vastuoluline positsioon

Ühel hetkel sain aru, et asi on märksa keerulisem – ja huvitavam. Kui hakkasin uurima, kuidas Hatšaturjanist kirjutati ja tema tegemisi läbi aastakümnete kajastati, moodustus seal mitu erinevat, isegi vastandlikku narratiivi. Esimese järgi oli Hatšaturjan parim näide armeenia muusikast, teisel juhul kaukaasia muusikast ning kolmandal juhul hoopis euroopalikust muusikast. Mulle endale hakkas Hatšaturjan ühel hetkel kangesti kõlama just viimasena – Lääne stiilis vene kontsertmuusikana, mida ilmestavad eksootilised elemendid.

Teisisõnu – Hatšaturjani looming mõjub muusikalise orientalismina, kus visioonid Idast on märksa olulisemad kui Ida ise kogu oma mitmekesisuses. Pisut samamoodi, nagu kasutasid Kaukaasiat ja Kesk-Aasiat oma loomingus näiteks vene heliloojad Rimski-Korsakov või Balakirev. Kusjuures meenutada tasub, et need kajastused ilmusid heliloojate loomingusse 19. sajandil, kattudes üks-ühele Vene Impeeriumi vastavate ekspansioonidega.