NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: tark vanake ja lahke laps

„No näed nüüd, loll mis loll! Aikido... See on selline asi... Kuidas see tark vanake ütleski... Nojah, see on see, et me muudkui taganeme, taganeme, taganeme – ja siis korraga, vuhh! – sööstame jälle edasi! Rünnakule! Ja võit on meie! Just, just, ärge jõllitage! Teie ei usu, et Venemaa sõja võidab, aga Mart Helme usub! Usub kindlasti! Vaat selline peab olema üks õige venelane, mitte niisugune lödipüks nagu teie.“