ARVUSTUS | „Machina Faust“. Naine, kes liigub stiilselt üle stiilipiiride

Kasutan Maria Faustist tehtud dokumentaalfilmist „Machina Faust“ kõneldes muusiku eesnime. Mitte seetõttu, et meedias naistest kirjutades seda paraku sageli tehakse, vaid seetõttu, et sain Mariast teadlikuks juba umbes 20 aastat tagasi, kui hakkasime samal ajal õppima Eesti muusikaakadeemias, tema saksofoni ja mina muusikateadust. Kohutavalt ilus ja nii targalt sõnakas, jõudsin 18-aastasena kadedusega mõelda, kui Maria meie kursuselt juba Taani kadus. Et naasta sealt mu teadvusse mitte enam üksnes saksofonistina, vaid ka ääretult huvitava helikeelega heliloojana. Sellisena, kes suudab sujuvalt liikuda üle stiilipiiride, jäädes sealjuures maitsekaks, ja luua kontrastiderohkeid helimaastikke.