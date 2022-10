JUHTKIRI | Euroopa ei anna Venemaale järele

Lääne-eurooplaste, samuti ameeriklaste sõjatüdimuse oht on muidugi olemas. Teisalt kasutab Venemaa sõjas selliseid võtteid – üha rohkem sulaselgeks terrorismiks liigitatavaid –, et lääneriikidel on raske võtta hoiakut, et nad ei näe ega hooli. Rääkimata uskumisest, et Venemaaga Ukraina asjus mingi sobingu tegemine tooks jäädavalt tagasi madala gaasi hinna. Varem Putinit imetlenud poliitikuid, keda võis leida Ameerika vabariiklaste seast, Iisraelist ja Euroopa paremäärmuslaste seast, võib hakata mõjutama seegi, et Venemaa on löönud nüüd selgelt kampa Iraaniga, terrorismi toetava riigiga.