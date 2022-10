ARVUSTUS | USA sarimõrtsuka idüll variseb Norra väikelinnas kokku

Skandinaavia krimilugude ekraniseerimine on libe tee. On muidugi täielikke õnnestumisi: silmapaistvaks näiteks on Stieg Larssoni Millenniumi-triloogia põhjal tehtud Rootsi filmid, kus Lisbeth Salanderit kehastas Noomi Rapace. Sarjadest tooks esile „Wallanderi“, milles nimitegelast mängis Kenneth Branagh.