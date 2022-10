SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Hersoni tagasivõit viiks Venemaal vapustusteni. IT-töötajad peidavad end metsa

Dnepri läänekaldal on sõjatehnika äraviimine on problemaatiline, sest Ukraina jälgib olukorda taevast ning just tehnika hävitamine on prioriteet. Venemaa poolelt on tulnud lausa väljaütlemisi, et kujunenud olukorras ei olevat võimalik organiseeritut vägede lahkumist läbi viia, sest lisaks jõeületamise probleemidele on ka hirm, et Ukraina ootab kannatlikult hetkeni, kui oluline osa seni kaitset hoidnud üksustest on oma positsioonidelt lahkunud ning siis võib tšmobikute kaitse Ukraina rünnaku tõttu kiirelt kokku kukkuda. See viiks kaose ja paanilise põgenemiseni. Kusjuures just sellist stsenaariumi peavad mitmed analüütikud küllaltki reaalseks.