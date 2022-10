ARVUSTUS | „Orpheus põrgus“. Särav maailm, kus armastusel pole kohta

Operetis on märkimisväärne hulk tegelasi, neist enamik Olümposel elavad jumalikud olendid, kelle kehastamisega on hõivatud peaaegu terve Estonia ooperitrupp ja suur hulk külalisi. Offenbachi teose inspiratsiooniallikas on kreeka mütoloogiast pärit lugu meisterlikust muusikust Orpheusest, kelle naine Eurydike saab ussilt hammustada ja sureb. Murest murtud Orpheus läheb talle põrgusse järele, ületab oma imelise muusika abil kõik takistused ja saab võimaluse naine uuesti ellu äratada tingimusel, et ta pikal teel allilmast üles kordagi tagasi ei vaata.